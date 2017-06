Snackbar Bram Ladage opent in pand De Kaashoek

Bram Ladage is een Rotterdams familiebedrijf dat dit jaar haar 50-jarig jubileum vierde. Bram Ladage heeft is met tientallen vestigingen door heel Nederland te vinden. In de regio is de snackbarketen onder andere gevestigd in Gouda en Zoetermeer.

Rehorst bevestigt de komst van Bram Ladage in zijn huidige pand. Wanneer Ladage zijn deuren opent in Alphen aan den Rijn, is nog onbekend.

De Kaashoek sluit al op korte termijn, op 15 juli is de zaak naast de Alphensebrug voor het laatst geopend. "We hebben ruim dertig jaar de Alphenaren kunnen bedienen met onze kaas, maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging binnen de kaaswereld", vertelt Rehorst. "Tanja en ik willen de Alphenaren dan ook bedanken voor dertig fantastische jaren van klandizie, gezelligheid en vertrouwen."