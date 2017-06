Onderzoek naar behoefte collectieve beveiliging Alphens bedrijventerrein

In een brief die afgelopen week verstuurd is vraagt de gemeente aan de bedrijven of zij bereid zijn om vanaf 1 januari 2018 mee te betalen aan deze beveiliging, zoals het cameratoezicht bij de entrees van de bedrijventerreinen.

Aan de hand van de reacties die de gemeente ontvangt, wordt geïnventariseerd of het behoud van het cameratoezicht en het weer opnieuw instellen van de mobiele surveillance door de bedrijven gewenst en financieel haalbaar is. Is dat niet het geval, stopt het collectieve cameratoezicht op alle bedrijventerreinen per 1 januari en worden alle camera's verwijderd.

"Ik hoop dat alle bedrijven laten weten waar hun behoeftes liggen. Het is nu het moment om dit kenbaar te maken. Een van onze speerpunten is namelijk een veilig ondernemingsklimaat voor de bedrijven. In de afgelopen decennia is hier actief aan gewerkt door SBBA. Dit heeft geresulteerd in bijzonder lage criminaliteitscijfers op onze bedrijventerreinen", aldus wethouder Gerard van As.