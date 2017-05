Avifauna wil 70.000 euro schadevergoeding voor roof zeldzame vogels

Het vogelpark wil geld ontvangen voor de kosten van de verzorging van de verwaarloosde vogels, de kosten voor de vogels die zijn overleden en smartengeld.

De zes worden er van verdacht in september 2014 onder andere toekans, neushoornvogels, kaketoes en kraagpapegaaien mee te hebben genomen uit het Avifauna. Een maand later werd de helft van de dieren in zwaar verwaarloosde toestand teruggevonden in een schuur in Den Bosch. Een van de vogels is daar dood aangetroffen in een vuilniszak in de tuin.

Drie van de gevonden vogels waren er zo slecht aan toe, dat ze later alsnog zijn overleden: een kraagpapegaai, een neushoornvogel en een roodbruine neushoornvogel. Een andere vogel was tijdens een vangpoging zo geschrokken, dat hij voor een trein vloog en overleed.

Diefstallen

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten mogelijk ook betrokken bij andere vogeldiefstallen in het Westland en Brabant. Met de handel in zeldzame vogels is veel geld te verdienen.

De zes Brabanders worden er ook van verdacht vijftig zeldzame vogels te hebben gestolen uit De Lier.