Tom en Ruby regelen paaslunch en gezellig samenzijn

"Het idee is om mensen die minder bedeeld zijn toch een lekkere lunch, maar vooral een gezellig samenzijn te kunnen geven", vertelt de 22-jarige Tom. "Wij kunnen een restaurant inlopen en een driegangenmenu met een wijntje erbij bestellen. Voor sommige mensen is dat niet weggelegd en wij willen hun met feestdagen als Pasen en Kerst de ervaring van gezelligheid en lekker eten bieden."

Tom en Ruby bedachten vorig jaar dat zij met de kerstdagen iets voor anderen wilden betekenen. Na het opstellen van een plan werd alles in werking gezet en konden uiteindelijk dertig personen aanschuiven bij het kerstdiner, dat het jonge stel met hulp van sponsoren kon realiseren. Het geslaagde diner leidde er toe dat Tom en Ruby besloten om ook met Pasen een soortgelijk evenement te organiseren.

"Dit keer schuiven er 45 mensen aan. Mensen vinden het toch wel moeilijk, omdat er nog steeds een taboe rust op het klant zijn van de voedselbank of in de schuldsanering zitten", vertelt Tom. "Wij willen dit doorbreken door de mensen samen te brengen en ze een gezellig tijd te geven. Bovendien merken we dan het sociale aspect voor veel mensen ook erg fijn is." Ruby, 17 jaar, vult aan: "Met het kerstdiner merkten we dat sommige mensen een drempel over moesten, maar het belangrijkste is dat iedereen met een glimlach op z'n gezicht weer naar huis gaat."

Vrijwillig

De organisatie van de paaslunch is helemaal vrijwillig. Tom en Ruby hebben een samenwerking gezocht met Hoogvliet, die de producten sponsort. TOM in de buurt heeft een ruimte in wijkcentrum Kerk en Zanen beschikbaar gesteld en Tom, die een horeca-opleiding volgt, staat zelf in de keuken. "Bovendien krijgen we op de dag zelf veel hulp van vrienden, familie en anderen waardoor we dit kunnen organiseren", aldus Tom.

Kerstdiner

Ondanks dat het pas april is, staan Tom en Ruby alweer in de startblokken voor het kerstdiner. "De eerste gesprekken zijn geweest en Hoogvliet en TOM in de buurt hebben hun medewerking alweer toegezegd, wat natuurlijk super is! Bovendien helpen de stagiaires van TOM in de buurt volgende keer mee, dus hopelijk kunnen we het dan nog grootser aanpakken!", aldus Ruby. "Hopelijk kunnen we dit ieder jaar met kerst en pasen organiseren."