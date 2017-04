Pop-up ArcheoHotspot Romeinse Vicus in Alphen

Twee weken lang kan men elke dag tussen 10.30 en 16.00 uur zelf meehelpen bij het onderzoek naar het Romeinse kampdorp (vicus) van Alphen.

Een team archeologen bestudeert en belicht opgravingsvondsten van oude opgravingen uit het centrum van Alphen in een TENToonstelling. Bekijk het aardewerk en andere vondsten en help zelf mee met het onderzoek.

De archeologen geven ook uitleg over Romeins Alphen aan den Rijn en het dagelijkse leven van tweeduizend jaar geleden.

Opening

Het project wordt op 24 april om 10.30 uur geopend door wethouder Van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn. De legertent staat tot en met zaterdag 6 mei op het Rijnplein. Van jong tot oud is iedereen dagelijks welkom tussen 10.30 en 16.00 uur, met uitzondering van Koningsdag en Bevrijdingsdag. Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in het Theater Castellum aan het Rijnplein.

Het Alphense Stadsgilde geeft twee keer per dag Romeinse rondleidingen vanuit de tent. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen aan den Rijn.

Romeinse Vicus

In Alphen aan den Rijn lag vroeger een Romeins fort (castellum). Rondom dit castellum, genaamd Albaniana, ontstond een kampdorp (vicus), waar handelaren, ambachtslieden en familie van de soldaten woonden. Hoewel er vijftig jaar lang opgravingen zijn geweest in de vicus van Alphen, zijn veel vondsten nooit eerder bestudeerd en met elkaar in verband gebracht.

Archeologen, verenigd in het project Romeinse Vicus aan de Rijn, proberen het antwoord te vinden op vragen over ontstaan en duur van het kampdorp, de herkomst van de bewoners en de functie van het dorp. Ook onderzoeken ze het dagelijkse leven, de uitgeoefende ambachten en de manier waarop de bewoners met de soldaten van het fort en de lokale bevolking omgingen.

In de maanden februari en maart konden de Alphenaren en andere bezoekers al kennis maken met het project, in de legertent in het atrium van het Gemeentehuis.

ArcheoHotspots

Het project is een samenwerking tussen Romeinse Vicus aan de Rijn en de ArcheoHotspots, plekken waar iedereen gratis en zonder afspraak kan binnenlopen om zelf het vak van archeoloog te ervaren. Mensen kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan.

Ook op andere locaties in Nederland zijn ArcheoHotspots te vinden. Op dit moment zijn er zes permanente ArcheoHotspots verspreid over Nederland te vinden, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Utrecht. Vanwege het grote succes wordt het concept in de komende jaren verder uitgerold naar meer locaties.