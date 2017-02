Ruziënd stel slaat raam in van geparkeerde auto

Het voorval vond zondag 5 februari plaats. Rond 18.00 uur liep het ruziënde stel langs en werd de auto van Wyomi beschadigd, waarna de daders naar de bushalte aan het Oude Ambacht renden. Buren waarschuwden de vader van Wyomi, die de man en vrouw achterna ging en zag hoe zij zich tijdens hun vlucht van hun jas ontdeden. Bij de bushalte is het stel in bus 370 naar het station gestapt en zijn daar met een trein naar Leiden vertrokken.

De Alphense en haar vader zijn vastbesloten om de daders op te sporen. Enkele personen hebben zich al gemeld als getuigen en ook zijn camerabeelden uit de bus veilig gesteld. "Graag zouden we er achterkomen wie dit was, om de schade te laten betalen. Er is inmiddels aangifte gedaan, maar we willen graag meer getuigen", aldus Wyomi. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie via 0900 - 8844.