Band Tess et les Moutons 'crowdfunden' CD bij elkaar

Tess van der Zwet is een groot liefhebber van het Franse chanson: "We krijgen regelmatig van mensen te horen dat onze shows te gek zijn, maar dat ze het zo jammer vinden dat ze er niets van verstaan. Daarom bedacht ik 'Chansons pour non-francophones': een voorstelling met bekende Engelstalige en Nederlandstalige liedjes die van oorsprong Franse chansons zijn. Deze spelen wij tijdens onze show twee- en misschien zelfs drietalig. Op die manier verlagen we de drempel om naar ons te komen luisteren, zetten we de Franse taal en muziek alsnog in de spotlight én zorgen we voor herkenning."

Onder de nummers die meertalig worden gebracht, zijn onder andere nummers van Wim Sonneveld, Frank Sinatra, Elvis Presley en zelfs Westlife.

Crowdfunding

Omdat het opnemen van de EP en het uitbrengen ervan op vinyl een kostbare zaak is, roepen Tess et les Moutons hun fans en liefhebbers van het Franse chanson op om het project via crowdfundingsplatform VoorDeKunst te steunen. In ruil daarvoor krijgen donateurs de downloads digitaal, de CD, LP, tickets voor de releaseshow of een huisconcert.

De EP zal worden opgenomen in de eveneens Hazerswoudse opnamestudio BOEM.

EP-release in Flora

Op 1 juni 2017 presenteren Tess et les Moutons de vijf nummers-tellende EP én bijbehorende show 'Chansons pour non-francophones' in het Boskoopse Floratheater. Op deze avond vertolken Tess et les Moutons een groot aantal verschillende chansons half in het Frans en half in het Nederlands of Engels.