70-jarige man bestolen van pinpas bij babbeltruc

Het 70-jarige slachtoffer werd tijdens het parkeren op de Paradijslaan aangesproken door een man die even van zijn telefoon gebruik wilde maken en hem daarvoor twee euro wildde geven. Het slachtoffer vertrouwde dit niet en werkte niet mee. Anderhalf uur later merkte het slachtoffer dat zijn pinpas uit zijn telefoonhoesje was verdwenen. In eerste instantie dacht hij dat hij de pas was verloren, maar later bleken er grote bedragen van zijn rekening te zijn opgenomen.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte komt aanrennen bij de pinautomaat aan het Stadhuisplein, tegenover het gemeentehuis. De politie vermoedt dat er is meegekeken toen het slachtoffer zijn pincode intoetste bij het kopen van een parkeerkaartje. Later pint hij ook bij een pinautomaat aan De Vest. In totaal pint hij voor duizend euro van de rekening van het slachtoffer.

Getuigen

Kent of herkent u deze verdachte op beeld? Neem dan contact op met de recherche aan Bureau Alphen aan den Rijn via nummer 0900-8844.