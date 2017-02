Betrapte inbreker Rijnstaete opnieuw aangehouden

Op 3 januari werd een inbreker betrapt bij voormalig gebouw Rijnstaete aan de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. De verdachte weigerde zich toen over te geven en is uiteindelijk door een politiehond gebeten, waarna de man kon worden aangehouden.

Dezelfde man werd nu in Hooftstraat betrapt op het in bezit hebben van werktuigen waarmee een inbraak gepleegd kan worden. Behalve inbrekersgereedschap had de man ook jerrycans bij zich en drugs op zak.