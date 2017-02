Vrijdagavond van Zomerspektakel officieel uitverkocht

De kaartverkoop ging 28 januari van start en aan het eind van de dag was nog slechts 20 procent van de tickets over. Afgelopen vrijdag gingen de laatste 250 kaarten in de verkoop, toen de organisatie zondag 5 februari meer dan tevreden kon melden dat het zomerse festival nu officieel is uitverkocht.

In december maakte de organisatie de line up van de vrijdagavond bekend.

"We hebben Guus Meeuwis weten te strikken voor vrijdag 2 juni 2017. En waar we ook megatrots op zijn, is dat we naast Guus opnieuw dé topband van dit moment Kensington hebben kunnen boeken. Om er vanaf het begin van de avond helemaal een feestje van te maken, start de Edwin Evers Band de jubileumeditie van Zomerspektakel aan het Meer", zo vertelt voorzitter van het Zomerspektakel Stanley de Looze.

Ibiza

Op vrijdag 2 juni om 17.00 uur gaat het evenement van start en kunnen de bezoekers het festivalterrein betreden.

Het evenement staat dit jaar in het teken van Ibiza en wordt voor de vijfde keer gehouden op het T-steiger terrein naast de Zegerplas. In verband met het Pinksterweekend duurt het evenement dit jaar maar liefst vier dagen.