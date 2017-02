Auto rijdt door na aanrijding Karel Doormanstraat

Door het ongeval raakte naast de Opel Corsa nog eens twee andere auto's beschadigd. De auto zou in de richting van de Van Olde Barneveldstraat zijn gereden.

De politie meldde later die dag een voertuig te hebben aangetroffen die vermoedelijk betrokken is bij de aanrijding. In het belang van het onderzoek kan de politie nog niet vertellen waar het voertuig is aangetroffen en of er een aanhouding is verricht.

Getuigen kunnen zich melden bij de politie.