Alphens Nieuwsblad in zwaar weer

Tijdens een bijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Vianen maakte de Persgroep het nieuws bekend aan het personeel. Bij de reorganisatie wordt met de botte bijl gehakt en verdwijnt tweederde van alle huidige banen op de redacties. Volgens een andere lezing wordt zelfs iedereen ontslagen en kan een derde opnieuw solliciteren.

De reorganisatie is volgens De Persgroep nodig vanwege een terugloop aan advertentie-inkomsten. Exploitatie van de titels zou in de huidige vorm niet meer in stand te houden zijn. Het doel is verder de productiekosten van de weekkranten te verlagen. Ondanks de forse terugloop in het aantal banen zet de uitgever wel in op behoud van alle 140 verschillende edities. Tegelijkertijd moet er geïnvesteerd worden in het lokale online initiatief IndeBuurt. Dat platform is momenteel al live met een aantal subsidies.

Enige maanden geleden maakte ook de Telegraaf bekend stevig de gaan snijden in de lokale en regionale bladen, zoals het Witte Weekblad en het Leidsch Dagblad.