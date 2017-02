Nieuwe Muziekschool Alphen langer in huidig pand

Eerder waren er plannen om in het oude V&D-pand te trekken, waar de Nieuwe Muziekschool Alphen (NMSA) onderdeel van was. Omdat dit plan nu van de baan is en mede door de geplande nieuwbouw voor de bibliotheek en het Streekarchief, mag de muziekschool langer blijven.

Het Streekarchief, dat op dit moment ook in het oude raadhuis is gevestigd, kreeg al eerder toestemming om langer in het pand te blijven.

De Nieuwe Muziekschool Alphen is de voorzetting van de Streekmuziekschool Alphen, die 46 jaar lang een voorname plaats innam in het muziekonderwijs in Alphen aan en Rijn en omgeving.