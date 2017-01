Bands brengen tribute aan bekende jaren 90 artiesten

Het is de tweede keer dat de Alternative 90's Party in Alphen wordt georganiseerd. De eerste editie was op 12 februari 2016. Het evenement wordt in jongerencentrum MAX aan de Olympiaweg gehouden.

Vanaf 21.00 worden de deuren geopend. De optredens staan als volgt gepland:

21.30 Foo Fighters tribute door: 'The Foo'

23.00 Beastie Boys -tribute door: 'Beastie Boys Undercover'

00.30 'A rock tribute to the Prodigy' door: 'Voodoo People'



Vooraf, tussendoor en aansluitend zal 'DJ Sims' zijn vinylcollectie ten gehore brengen met de beste Rock, Dance en Hiphop van deze periode: van Nirvana en Offspring tot Fatboy Slim en Cypress Hill.