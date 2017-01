Nieuw Elan stelt vragen over de Stedenband

Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn ZA is in 2001 opgericht om de contacten tussen de bevolking van Alphen aan den Rijn en Oudtshoorn ZA te bevorderen. Ook onderhoudt en coördineert de stichting een aantal lopende projecten in Oudtshoorn. In 2015 is er door de gemeente besloten dat de subsidierelatie met stichting Stedenband Oudtshoorn zou worden beëindigt, dit zou per 31 december 2016 gebeuren.

In een collegebesluit van december 2016 is te lezen dat de stedenband een nieuwe fase in gaat. Volgens Nieuw Elan gaat dit in tegen de eerdere besluiten. "Als je zegt dat je met de subsidie stopt en de gemeenteraad is het daarmee eens, dan moet je ook echt stoppen," zo stelt wethouder Blom.

Het onderwerp staat 23 februari als agendapunt op de rol voor de raadsvergadering.