Alphense kerken enthousiast over nieuw evenement

Voorzichtig dacht men aan 3 à 4 kerken, die warm zouden lopen voor een bijeenkomst aan het meer. Nu ze een paar maanden verder zijn blijken er maar liefst negen kerken en gemeenschappen zich te verbinden aan de organisatie van het evenement "door de kerken, voor iedereen".

"Trots en vol energie gaan we nu verder met de invulling van het programma", geeft initiatiefnemer Ernst-Jan van Keulen aan. Welke muzikanten treden er straks op? Voor welk thema en spreker wordt gekozen? Allemaal zaken die door verschillende projectgroepen de komende maanden worden ingevuld. Voor de projectgroepen kunnen leden van de deelnemende kerken zich aanmelden via de Facebookpagina.

De kaartverkoop van het Zomerspektakel is afgelopen zaterdag gestart en is meteen al een groot succes. "Voor het Pinksterfeest is de toegang gratis met een collecte in de dienst", vervolgt Ernst-Jan van Keulen. "Het is een unieke samenkomst, die we zo toegankelijk mogelijk willen maken".

Op de vraag of er voldoende middelen zijn voor bekende namen, kan Ernst-Jan lachend antwoorden, "we zetten iets neer dat in dezelfde lijn is als het gehele weekend".

Dat betekent dat er nog een inspannende periode wacht tot aan zondagochtend 4 juni. En als alles goed gaat is er straks een dijk van een programma, dat Alphen zich zal herinneren als een zinnig en kwalitatief onderdeel van het Zomerspektakel.