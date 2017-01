Duikvereniging laat scheepswrak zinken in Zegerplas

De Alphense duikvereniging wil naar voorbeeld van marine natuurgebieden in Zeeland, de Grevelingen en Oosterschelde, het eerste zoetwater natuurgebied in het Groene Hart ontwikkelen. Dit natuurgebied wordt aan de noord-oost kant van de Zegerplas gerealiseerd. In mei 2016 werden de eerste stappen al gezet wat betreft het monitoren en verbeteren van de watergesteldheid en het stimuleren van de biodiversiteit.

Het afzinken van de Regina Maris is een volgende stap om een 'kunstrif' aan te leggen. "We zijn momenteel de gelukkige bezitter van een flinke boot die binnenkort op de bodem van de Zegerplas komt te liggen: de Regina Maris", vertelt Han Hendrickx, één van de initiatiefnemers. "Het regelen had wat meer (juridische) voetangels en klemmen in de aarde gehad dan we ooit hadden kunnen bedenken, maar eindelijk: 't giet oan!"

Het afzinken van het wrak mogelijk gemaakt is door een donatie van het Prins Bernard Cultuur Fonds. De Regina Maris wordt dinsdag rond 12.30 uur afgezonken.