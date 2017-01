ARC-Heitingatoernooi maakt compleet deelnemersveld bekend

Voorzitter Stephan Swerissen is erg trots: "We waren uiteraard al verheugd dat Ajax en Feyenoord hebben toegezegd naar ons toernooi te komen, maar dat het gelukt is om ook PSV aan de Toppoules toe te voegen is helemaal geweldig." En daar blijft het niet bij. "We hebben de beste jeugdteams van de Nederlandse profclubs weten te overtuigen. Zo zullen ook Sparta Rotterdam, Vitesse, FC Utrecht, FC Volendam, Almere City en ADO Den Haag aanwezig zijn. Die worden aangevuld met de beste amateurteams en voetbalscholen. En natuurlijk ontbreekt onze goede buur Alphense Boys niet."



Niet alleen de Toppoules zijn bekend, inmiddels zijn ook alle overige teams gemaild met goed of minder goed nieuws. "Onze wedstrijdsecretaris Vince Jansen heeft helaas weer ruim 200 teams teleur moeten stellen", gaat Swerissen verder. "We hebben nu eenmaal 'maar' 130 plekken beschikbaar, terwijl we een veelvoud daarvan aan inschrijvingen ontvangen. We doen de indeling naar eer en geweten, proberen in ieder geval zoveel mogelijk verschillende verenigingen minimaal één plekje te geven, maar ontkomen er echt niet aan om teams te moeten afwijzen."

Sponsoren

Ook op sponsorgebied is er positief nieuws. Grandcafé De Zaak is dit jaar de Lunchtentsponsor. "De lunch voor alle deelnemers is één van de belangrijkste pijlers van ons toernooi. We zijn erg dankbaar dat Grandcafé de Zaak dit jaar de gratis lunch voor alle spelertjes en hun leiders sponsort", aldus Swerissen. "Onze sponsorcommissie heeft nu de uitdagende taak om de rest van de begroting rond te krijgen. Gelukkig beschikken we over een grote groep trouwe en toegewijde sponsoren. Samen met diverse nieuwe sponsoren hopen we weer de mogelijkheid te krijgen om een gigantisch mooie editie neer te zetten. Tegelijkertijd kijken we ook al over deze editie heen, want dit jaar zal Van der Linden Groep voor het laatst de rol van hoofdsponsor vervullen."

Ondersteuning van Heitinga

En natuurlijk is er organisatorisch ook nog het één en ander te regelen. "Er staan nu nog zo'n 125 actiepunten open, maar dat gaat als altijd helemaal goedkomen. We hebben een enthousiaste groep organisatoren en we doen het natuurlijk niet alleen. Ook de oud-organisatoren en de 'zonen van' spelen (nog) een belangrijke rol en ook van ARC en niet te vergeten John Heitinga zelf krijgen we veel ondersteuning."