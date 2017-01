Organisatie: 'Zomerspektakel zaterdag nog uitverkocht'

Om 8.00 uur stonden de eerste kaartkopers al voor de deuren van de vijf verkooppunten: Haasbeek Herenhof, Haasbeek Juliananstraat, Pets Place Ridderhof, Bruna Atlas en Primera de Baronie.

Ook via de Ticketpods van Ticketscript en Alphens.nl gaan de kaarten snel. Al na twintig minuten was meer dan 50 procent van de kaarten verkocht en de kaarten vliegen nog steeds de deur uit. Inmiddels is er nog slechts 20 procent van de beschikbare kaarten over. De organisatie verwacht dat de kaarten aan het einde van zaterdag uitverkocht zijn.

Stanley de Looze, voorzitter van Zomerspektakel aan Het Meer, zegt: "Dit gaat alle verwachtingen te boven. We hadden gehoopt binnen een maand de kaarten uit te verkopen, maar dit is te gek. Fijn dat de mensen zo enthousiast zijn over onze line up. We gaan er weer een mooi feest van maken."