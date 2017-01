Wethouder Van As geeft startsein bouw De Triangel

De Triangel is het slotstuk van de herontwikkeling aan het Thorbeckeplein. Ontwikkelend bouwer VORM uit Papendrecht is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de Triangel, onderdeel van het grote nieuwbouwproject aan de Lage Zijde in het Centrum van Alphen aan den Rijn. De herontwikkeling bestaat uit 16 stadswoningen, 47 appartementen en 10 zogeheten kluswoningen. Aan de binnenzijde van het blok komen de parkeerplaatsen voor de bewoners.



Gerard van As liet tijdens een korte toespraak weten trots te zijn op de ontwikkelingen in Alphen aan den Rijn: "Er zijn en worden op dit moment 530 woningen gerealiseerd in het Stadshart. Dit varieert van het Thorbeckegebouw, De Triangel tot aan blok 1,3,6 en 7a/b bij De Nachtegaal."