Alphense vestiging Ballorig opent in maart de deuren

Ballorig Alphen aan den Rijn is een full-service concept voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor iedere leeftijdsgroep is er een apart gedeelte waar zij zich kunnen vermaken.

"In dit nieuwe concept besteden wij veel aandacht aan comfort en gezonde voeding", vertelt Andreas Ezinga, algemeen directeur van Ballorig. "De horeca krijgt een centrale rol en wordt verder geprofessionaliseerd. Ouders zullen ook voor hun eigen plezier hier komen."

"Er wordt op dit moment hard gebouwd in het nieuwe pand", zo laat een woordvoerder weten. "De eerder geplande opening is om enkele redenen uitgesteld, maar voor nu is de planning dat Ballorig in maart de deuren opent in Alphen aan den Rijn. Het duurt nog even, maar we willen uiteraard dat alles wel goed gebeurt."