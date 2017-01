FoodLoop Alphen wil voedselverspilling tegengaan

Per jaar gooien consumenten voor zo'n 2,5 miljard euro aan voedsel weg. Daarnaast verspillen producenten, horeca en supermarkten voor nog eens 2,5 miljard euro aan voedsel. "Tegelijkertijd leven zelfs in een rijk land als Nederland bevolkingsgroepen die voor hun dagelijks eten aangewezen zijn op de Voedselbank. In Alphen aan den Rijn zijn dat op dit moment 250 gezinnen, maar de behoefte is groter", vertelt Sven. "Slechts 0,5 procent van alle verspilde eten komt bij de Voedselbank terecht. Dat heeft vooral te maken met logistieke problemen, gebrek aan mankracht, opslag- en koelcapaciteit."

FoodLoop

Tijd voor een andere aanpak, zo bedacht Sven. Om die reden is FoodLoop Alphen in het leven geroepen; een online platform waarop producenten, restaurants, cateraars of consumenten voedseloverschotten kunnen aanbieden aan klanten van de Voedselbank. "De nauwe samenwerking met de Voedselbank Alphen aan den Rijn maakt van FoodLoop Alphen een concept dat uniek is in Nederland en daarbuiten", aldus Sven. De lancering van FoodLoop Alphen staat gepland in maart 2017.

Jumbo en SWA doen mee

Als de pilot in Alphen aan den Rijn slaagt, is uitbreiding denkbaar naar de overige 387 gemeentes waar voedselbanken actief zijn. "Jumbo Ten Brink en de SWA hebben hun medewerking al toegezegd maar wij rekenen er natuurlijk op dat veel meer partijen dit initiatief willen steunen", hoopt Sven.

Mensen die zich bij FoodLoop willen aansluiten, zoals supermarktmanagers, voedselproducenten of restauranteigenaren, kunnen contact opnemen met info@foodloop.nl.