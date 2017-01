Alphens Bevrijdingsfestival verhuist naar Park Rijnstroom

De organisatoren van PopPlatform Alphen wilden aanvankelijk graag opnieuw het centrum benutten om de bevrijding te vieren. Het overleg sinds augustus over een (noodzakelijke) bijdrage in de kosten van de kant van winkeliersvereniging Rijnplein ging echter te lang duren. Weliswaar werd er vandaag een bedrag van vijfduizend euro toegezegd en gaf de gemeente aan ook te willen helpen, maar het totaal was te laag en te onzeker. Daarom heeft de organisatie dinsdagavond besloten uit te wijken naar Park Rijnstroom.

Extra omzet voor horecabedrijven

Vorig jaar hebben de restaurants en de horeca aan het Rijnplein enorme bedragen omgezet. Alleen De Zaak en Dolce Vita hebben een keurige bijdrage geleverd, maar voor de rest was er sprake van 'free riding', zo stelt de organisatie. "McDonalds moest na een paar uur hals over kop broodjes ergens anders vandaan halen, terwijl het feest tot 0.00 uur 's nachts doorging. Naar schatting hebben vorig jaar zes- tot achtduizend mensen het festival bezocht en is er op het Rijnplein en in de straten er omheen meer dan 70.000 euro extra omzet gerealiseerd," vertelt een woordvoerder van Popplatform Alphen.

"We dachten dat met de sinds kort van kracht zijnde BIZ (Bedrijven Investerings Zone) dit soort problemen konden worden voorkomen, maar helaas gaat het toch te moeilijk", aldus de woordvoerder. "Vorig jaar droegen De Zaak en Dolce Vita samen meer bij dan dat nu het totale centrum wil of kan betalen namens alle horecabedrijven. In het park wordt de catering nu door één partij verzorgd en verwacht wordt dat er voldoende opbrengsten zijn om de tekorten te bestrijden."