Ichthusboekhandel gaat naar de Prins Hendrikstraat

De verhuizing naar de nieuwe locatie heeft verschillende redenen, zo werd de huidige locatie te groot en is de winkel steeds actiever op internet geworden.

"We hebben voor deze locatie gekozen omdat we zagen dat heel veel mensen op de fiets naar de winkel komen en de Stationsstraat een belangrijke verbindingsroute is tussen het zuiden en het noorden van Alphen." aldus de Ichthusboekhandel. "Omdat het grootste deel van onze bezoekers met de fiets komt geeft dit veel bezoekers extra gemak. Bovendien kun je veel dichterbij parkeren dan nu het geval was. Gratis parkeren ligt op loopafstand en dichtbij is het wel betaald, maar met voldoende plaatsen."

De boekhandel voegt meerdere functies van het gebouw in het nieuwe pand samen. Zo komt er ook een gespreksruimte voor een pastoraal psycholoog en een cursusruimte voor allerlei activiteiten.