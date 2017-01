Alphense rapper Salah Edin betuigt spijt voor muziek

Het is tien jaar geleden dat Abid Tounssi, de geboortenaam van Salah Edin waarmee hij tegenwoordig weer door het leven gaat, zijn eerste officiële album uitbracht. "Vandaag de dag maak ik geen muziek meer en vraag ik jullie vanuit het hart om het ook geen aandacht meer te geven", zo luidt het bericht van de 36-jarige Alphenaar. "Vergeet wat ik eerder gepropagandeerd heb en excuseer me als ik er ooit iemand mee gekwetst heb."

Ook in de video pakt Tounssi uit met zijn spijtbetuigingen. "Het spijt me, mocht mijn nalatenschap schade hebben toegebracht aan de volgende generaties of kinderen. Het spijt me van al die keren dat ik jullie valse hoop heb gegeven en verblind was door mijn ingenomen arrogantie", zo vertelt hij. "Vergeef me, voor het aanzetten tot haat en discussie. Het versterken van het stereotype beeld waar repressie het gevolg van is geworden."

Tounssi heeft zijn verhaal verwerkt in een one man show, genaamd 'Het Spijt Me'. Zondag 29 januari is deze gratis te bezoeken is bij Centrum De Middenweg in Rotterdam.