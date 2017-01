Oudste inwoner van Alphen aan den Rijn overleden

Mevrouw Klarenbeek was een geboren en getogen Alphense. Ze werd geboren in de Raadhuisstraat als jongste van zestien kinderen, maar woonde al zo'n 15 jaar in serviceflat Driehoorne aan de Uranusstraat.

Tijdens een interview voor het Alphens.nl magazine vroegen wij mevrouw Klarenbeek naar haar geheim om zo oud te worden. "Een sterk gestel, een sterk karakter en een vrolijk gemoed", beweerde mevrouw Klarenbeek. Dat ze de oudste inwoner van Alphen aan den Rijn was, deed haar weinig. "Eigenlijk houd ik er niet zo van om in de belangstelling te staan. Maar het is natuurlijk wel bijzonder!"

De oudste inwoner van Alphen is nu mevrouw Van Tol-Egberts. In september van dit jaar zal zij haar 105de verjaardag vieren.