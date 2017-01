Benefietavond in Castellum voor zieke garagehouder

De benefietavond staat in het teken van de Nederlandse film 'De Marathon'. In de film wordt het hoofdpersonage ernstig ziek en probeert uit alle macht te voorkomen dat zijn garage verkocht moet worden. Koos van Staveren, de garagehouder die zijn bedrijf ter beschikking stelde als filmlocatie, overkomt ironisch genoeg hetzelfde lot; hij is ziek en heeft geldproblemen.

"Als enorme die-hard fan van De Marathon, wellicht de meest geslaagde Nederlandse film ooit, organiseerde ik zo'n drie jaar gelegen een De Marathon-avond in Theater Castellum", vertelt Gert de Jeu. De bezoekers werden getrakteerd op de 'vette happen' uit de film en de opbrengst ging naar stichting ALS. "Veel fans bleven maar zeuren of ik dit nog een keer over wilde doen." Volgens Gert is het nu hét moment om deze avond nog eens over te doen. "Weer in theater Castellum, compleet met werkelijk elke vette bek uit de film. De kosten zijn 27,50 per kaartje. De opbrengst die nu overblijft gaat naar de familie van de ernstig zieke garagehouder", aldus Gert.

In Rotterdam werd begin januari een zelfde soort benefietavond georganiseerd, waarbij de acteurs uit de film biertjes tapten achter de bar. Gert heeft alle acteurs, waaronder Stefan de Walle, Frank Lammers, Georgina Verbaan en Mimoun Oaïssa ook uitgenodigd. "Het zou geweldig zijn als één of meerdere van deze acteurs aanwezig zouden zijn!"

Informatie

De avond wordt op maandag 30 januari georganiseerd in theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Op dit moment is bijna driekwart van de beschikbare tickets, die 27,50 euro per stuk kosten, al verkocht. Men kan bij de avond aanwezig zijn door te mailen naar Gert de Jeu via gert.dejeu@berdendesign.nl. De avond wordt afgetrapt om 19.30 uur.