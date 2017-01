Wethouder Van As: 'Meer woningen nodig in Alphen'

Vooral de vraag naar woningen in Alphen-stad is urgent. "In de dorpskernen kunnen we de komende jaren vooruit", vertelt wethouder Gerard van As. "Maar er is vooral vraag naar stedelijke woningbouw." Per jaar is er vraag naar zo'n vierhonderd nieuwe woningen in Alphen aan den Rijn, in de dorpskernen ligt dit aantal rond de honderd.

Alphen aan den Rijn raakt volgebouwd en over enkele jaren lopen we tegen de grens aan, waarschuwt Van As. "Als Alphen goed wil inspelen op de toenemende vraag naar woningbouw moeten we nu doorpakken, anders missen we de boot."

De Gnephoek is één van de locaties die eerder werd genoemd, maar weerstand ondervindt bij de provincie Zuid-Holland. Onderzoek moet duidelijkheid geven welke mogelijke locaties geschikt zijn voor woningbouw. De resultaten van dit onderzoek zal het college met de raad bespreken.