Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi neemt Amigo over

Vivienne Winkelaar, eigenaresse van De Schaapskooi, is heel blij met deze stap. "Willem Roggeveen en ik zijn natuurlijk al jaren buren en hebben een prima verstandhouding. Toen Willem aangaf te willen stoppen met Amigo, zag ik meteen kansen. Samen zijn we er snel en goed uitgekomen. Ik heb er zin in!".

Kip

Kip is de hoofdmoot van het nieuwe familierestaurant tegenover de kinderboerderij in recreatiegebied Zegersloot. Winkelaar: "het concept is simpel. We houden allemaal van kip, zeker ook de vele kinderen die hier langskomen. Bij Hen gaat de allerlekkerste kipgerechten serveren in Alphen. Onze specialiteit zal de 'kip van het spit' zijn, die te verkrijgen is in diverse smaken. En met heerlijke bijgerechten zoals biologische friet en huisgemaakte appelmoes." Je kunt 'Bij Hen' ook terecht voor de lunch. Op de lunchkaart zullen naast kipvarianten ook broodjes, salades en soep op de menukaart staan.

Huiselijk en knus

Bij Hen zal laagdrempelig zijn; huiselijk en knus. "Een plek waar iedereen zich direct thuis zal voelen. Of je nu 's morgens komt voor een heerlijk kopje koffie, voor een goede lunch of 's avonds na een middagje midgetgolf met de kinderen voor een lekker kippetje van het spit. Ook op het terras zal het heerlijk vertoeven zijn: hier serveren we een uitgebreid assortiment aan (speciaal) bier, goede wijnen en heerlijke borrelplankjes."

Aandacht voor milieu en dier

Zowel in De Schaapskooi als 'Bij Hen' is aandacht voor milieu en dierenwelzijn, wat resulteert in biologische producten met een eerlijk verhaal. Dus niet alleen de kip, maar ook de friet zal biologisch zijn en het ijs ambachtelijk bereid. Vivienne: "En dat proef je!"

Naar verwachting zal Bij Hen medio juni open gaan. Tijdens de herbouw zijn de midgetgolfbaan en de ijssalon gewoon geopend.