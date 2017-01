'Alphen aan den Rijn als hoofdstad van duurzaam Groene Hart'

De eerste gemeente die echt aan de slag gaat met duurzaamheid, krijgt de titel. Het gaat bij 'Alphen als duurzame hoofdstad van het Groene Hart' om het aantrekken van bedrijven die toekomstgericht werken aan meer en betere energie, om duurzame voedselvoorziening en om moderne technologie. "We praten dan niet over fabrieken, maar over uitvinders en ontwikkelaars!"

"Bovendien gaat het vooral ook over hoe de inwoners van onze gemeente omgaan met energie. Je kunt natuurlijk de verwarming een graadje lager zetten. Je kunt ook bewust omgaan met je afval en dat netjes scheiden én je moet je afvragen hoe de gemeente met het afvalprobleem omgaat. Ook is het interessant om te zien wat bedrijven doen en hoe bijvoorbeeld een school energie haalt uit een dak vol zonnepanelen."

Een dag vol mogelijkheden

Het idee voor de Duurzaamheidsconferentie is door André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan, gelanceerd. Direct al lieten Erik van Zuijlen van GroenLinks en CDA-ers Peter Bontekoe en Joost van Beek weten ook iets te zien in dit voorstel. Met z'n vieren hebben zij een dag georganiseerd waar door iedereen - inwoners, bedrijven en organisaties - wordt gewerkt aan nieuwe mogelijkheden. Natuurlijk praat je dan met z'n allen over duurzame voorbeelden. De Duurzaamheidsconferentie is zaterdag 21 januari.

"Het gaat uitdrukkelijk niet om politiek. Het gaat erom dat wij als bestuurders van deze gemeente zorgen dat we goed weten wat er nu met duurzaam wordt bedoeld en wat we al binnen onze gemeentegrenzen hebben", zegt De Jeu. "Duurzaam gaat bijvoorbeeld over sportvelden, schoolgebouwen, theater & bibliotheek, werk en ons wegenstelsel. Hoe gaan we daar mee om? En: het gaat ons als inwoners van deze gemeente echt allemaal aan, want we praten wel over onze toekomst en die van onze kinderen."

Op zoek naar antwoorden

De Jeu is ervan overtuigd dat tussen nu en tien tot twintig jaar al het vervoer elektrisch is. De vraag is dan of ons wegenstelsel voldoet en moet je nog meer asfalt aanleggen zoals nu? "Ik heb daar geen antwoord op. Daarom wil ik graag praten met anderen die daar ideeën over hebben Daarom zoek ik naar bedrijven die daar wellicht wel een antwoord op hebben."

De Jeu denkt niet dat deze ontwikkelingen en uitvindingen allemaal met gemeenschapsgeld betaald moeten worden. "We moeten het met z'n allen willen en doen. We kunnen met veel partners in het bedrijfsleven aan de slag, maar ook met betrokken Alphenaren. Het zou toch heel mooi zijn als er echt iets gaat gebeuren in Alphen aan den Rijn!"

Er met z'n allen in geloven

Om de gemeente Alphen aan den Rijn dan op de kaart te krijgen als 'vernieuwende hoofdstad' van het Groene Hart is een stappenplan nodig: "Eerst vertel je aan iedereen wat er nu al gebeurt bij mensen en bedrijven die voorop lopen. Dan kijk je als gemeente waar je kunt helpen om anderen te laten aansluiten. Niet alles zal lukken, maar dan moet je juist doorzetten en kijken wat je kunt verbeteren. Maar: het kan alleen als wij er met z'n allen in willen geloven."

Duurzame voorbeelden

Er zijn in de gemeente al heel wat voorbeelden van goede duurzame initiatieven. In de Greenport Boskoop zijn veel kwekers die duurzaam werken. In Zwammerdam is een bio-based project waarbij energie vanuit de natuur wordt opgewekt. In Kerk & Zanen is het buurtje Ecolonia wereldberoemd. Daarop aansluitend meldt De Jeu: "Mijn partij Nieuw Elan ziet bijvoorbeeld bouwen in de Gnephoekpolder zeker zitten. Daar zou ik nou een duurzaam voorbeeld van een wijk met woningen en bedrijven willen neerzetten als voorbeeld voor de Randstad. Daar kun je laten zien dat de toekomst van ons allemaal duurzaam kan zijn. En, dat duurzaam hand in hand optrekt met een goede economie en met goed en fijn wonen."