Hoogeveen Plants is Onderneming van het Jaar 2017

Naast Hoogeveen Plants waren ook D&K Automotive Glass en VMD Verzekeringen uit Alphen aan den Rijn genomineerd voor de titel. Na korte presentaties en vraaggesprekken met de genomineerden, gehost door Jan Jaap van der Wal, werd de winnaar bepaald.

Het Boskoopse bedrijf heeft al dertig jaar ervaring in het kweken en vermarkten van klimplanten, fruitplanten, grassen en helleborus. De producten worden door heel Europa en Rusland afgezet. In totaal heeft Hoogeveen Plants zo'n 25 hectare tot haar beschikking verdeeld over elf productielocaties. Elke locatie is verantwoordelijk voor een vaste productgroep met een enthousiast team, dat vol passie met de producten bezig is.

Hoogeveen Plants neemt het stokje over van Aannemingsbedrijf Van Mil, die de titel vorig jaar in de wacht wist te slepen.