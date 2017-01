'Slecht' begin van het nieuwe jaar voor winkeldieven

De politie is tevreden over de aanhoudingen én de samenwerking met de winkeliers die de politie inschakelden. "Ondernemers merken dat het doen van aangifte eenvoudig is; de aangifte kan ter plaatse in de winkel worden ingevuld en opgenomen door de politie als deze de aangehouden verdachte ophaalt", vertelt inspecteur Frank Heijmink. Winkeliers worden daarnaast door de politie ondersteund bij de procedures om een schadevergoeding te eisen van de verdachte én een winkelverbod op te leggen.

Volgens Heijmink is het in de cijfers te merken dat aangifte doen steeds makkelijker wordt. In 2016 is er aangifte gedaan van 183 winkeldiefstal-incidenten binnen Alphen aan den Rijn. "Dat is 33 procent meer dan in 2015 en zelfs meer dan we ooit hebben ontvangen", aldus Heijmink. "Niet alleen het ontvangen van meer aangiftes is een 'goed' teken, maar ook doen steeds meer verschillende winkeliers aangifte gedaan doordat een grotere aangiftebereidheid is ontstaan."

Mooie samenwerking bij aanhouding 3 #winkeldieven bij @TenBrinkFood #Herenhof #Alphen. Dieven weten nu dat je dáár dus niet meer moet komen.

? Frank Heijmink (@Pol_Heijmink) 8 januari 2017

Oplettendheid medewerkers Media Markt #Alphen heeft ons vandaag al weer 2 winkeldieven opgeleverd. Ze worden hier met open armen ontvangen

? John Nieumeijer (@jnieumeijer) 4 januari 2017