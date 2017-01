Omwonenden weer boos, nu over aanvraag Alpherium

Nedcargo heeft een proefvergunning van een jaar waarbij de containers niet driehoog, maar vier hoog gestapeld mogen worden. Aan de rand van de terminal staan de containers nu vier hoog, wat een geluidswal voor omwonenden creeert. Als de containers straks overal vier hoog worden gestapeld zou de 'geluidswal' verdwijnen, zo stelt Bert Boeters van Onder de Hefbrug in het AD.

Omwonenden van de containerhaven ervaren al jaren geluidsoverlast. Nedcargo (voorheen Van Uden) en Onder de Hefbrug hebben samen een enquête verspreid over de bewoners om te kijken of de geluidsoverlast tijdens de proef als minder wordt ervaren. Boeters is echter ontevreden dat Nedcargo nu al de vergunning heeft aangevraagd, zonder de uitkomst van de enquête af te wachten. Volgens Nedcargo is de aanvraag juist nu al gedaan, omdat de gemeente zes maanden mag doen over een beslissing. "We willen niet dat er na de proef een gat valt. Dat we eerst terug moeten naar de oude situatie, waarin we ook een minder groot deel van het terrein 's nachts mogen gebruiken", vertelt directielid Bert van Grieken van Nedcargo aan het AD.

Volgens Van Grieken krijgen omwonenden van de containerhaven deze week een brief met meer uitleg.