Gemeente Alphen houdt muzikale nieuwjaarsreceptie

Na het optreden nam burgemeester Liesbeth Spies het woord. Ze vertelde dat ze halverwege december een mooie toespraak klaar had, waarin ze tevreden terug kon kijken op 2016. Daarna kwamen de aanslagen in Berlijn en Istanbul en was de tekst niet meer goed bruikbaar. Spies gaf aan dat ze goed begreep dat mensen soms niet meer weten welke kant het met de wereld op gaat, dat overheden het ook vaak laten afweten. "Laten we ons daarom op ons zelf, onze eigen omgeving en onze eigen stad richten en vandaar uit weer vertrouwen en respect opbouwen en er het beste van maken. Democratie betekent overigens niet dat iedereen zijn zin krijgt, maar wel dat er naar elkaar geluisterd moet worden."

Alle inwoners van de gemeente die op huisnummer 17 wonen, waren persoonlijk uitgenodig om aanwezig te zijn. "U vormt een prachtige doorsnede van de Alphense bevolking", zo vervolgde Spies. "We willen graag dat u meedenkt met ons en ons laat weten hoe we het beter kunnen doen. Later mag een aantal van u dan een dag lang onze collega zijn en meemaken hoe het hier in het gemeentehuis toegaat."