The Sting is sinds september 2015 in het Alphense centrum te vinden. Daarvoor zat Costes een paar jaar in het pand, die de opvolger was van Lady Sting. Alledrie de zaken zijn concepten van modeketen The Sting.

De reden van de sluiting en of er al een invulling voor het pand is gevonden, is bij ons (nog) onbekend.