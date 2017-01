Er kwamen meldingen binnen over gevallen personen op de Afrikalaan, het Dijkslootpad en in het Europapark. In deze gevallen moest de ambulance ter plaatse komen om eerste hulp te verlenen. Bij de valpartij in het Europapark is een persoon naar het ziekenhuis vervoerd.

Het KNMI waarschuwde voor gladheid en had 'code geel' afgegeven voor de hele provincie Zuid-Holland.