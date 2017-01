11.800 euro vuurwerkschade in gemeente Alphen

In de laatste week voor de jaarwisseling was de politie al druk met controle in de avonden om vernielingen en het te vroeg afsteken van vuurwerk te voorkomen. Ook werden (ondergrondse) containers en prullenbakken afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen en werden Alphenaren opgeroepen om zelf ook een oogje in het zeil te houden. Vanwege het geringe aantal meldingen en de voorlopige schatting van de schade wil de gemeente volgend jaar dezelfde aanpak hanteren.

Hulpdiensten

In de week vóór de jaarwisseling is veel vuurwerk in beslag genomen en werden zeven personen aangehouden. Gezamenlijke controles door BOA's en politie op het te vroeg afsteken van vuurwerk leverde elf keer een verwijzing op naar bureau HALT en twee keer een bekeuring. De politie heeft tijdens de jaarwisseling drie aanhoudingen verricht: één vanwege geweldpleging en twee minderjarigen voor vernieling met vuurwerk.

De brandweer heeft Oudjaarsdag en -nacht veertig keer moeten uitrukken, meestal voor container- en kleine (afval)branden. Tijdens de vorige jaarwisseling was dat 23 keer.

Vuurwerkschade

De schade in openbaar gebied wordt voorlopig geschat op 11.800 euro. De schade bestaat voornamelijk uit vernielde prullenbakken en een vijf beschadigde ondergrondse containers door brand. Ondanks dat het een voorlopige schatting is, is dit bedrag een stuk lager ten opzichte van vorig jaar: toen was de totale schade 31.000 euro.

"Het ziet er naar uit dat we daar dit jaar onder blijven. Dit komt onder andere doordat BOA's, gebiedsadviseurs en politie al een week voorafgaand aan de jaarwisseling toezicht hielden en verbindingen maakten in verschillende wijken. Ook het weghalen van brandbaar materiaal, afsluiten prullenbakken en ondergrondse containers dragen zeker bij aan het lage aantal vernielingen", aldus de gemeente.