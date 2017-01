ARC stelt Mark Evers aan als nieuwe hoofdtrainer

Evers is op dit moment bezig aan zijn tweede seizoen bij hoofdklasser AVV Swift. Eerder was hij werkzaam bij Kennemerland, HFC EDO en Odin'59. Met al die clubs wist hij steeds een prijs te pakken. Met AVV Swift plaatste hij zich vorig seizoen voor de grote KNVB beker. In de jeugd heeft Mark bij HFC EDO, AJAX en AZ gespeeld, als senior bij AZ, ADO'20 en HFC EDO. Vanaf zijn 24ste is hij actief als trainer en is pas 37 jaar.

Evers is enthousiast over zijn nieuwe werkgever: "Ik heb een keuze gemaakt voor ARC omdat ik een goed gevoel heb overgehouden aan de gesprekken die ik onlangs met de Technische Commissie heb gevoerd. En ik weet dat ARC een warme clubcultuur heeft. Dat spreekt me aan. Ik zie het als een uitdaging om een aantal nieuwe jeugdspelers in te passen in de bestaande selectie. Ik wil mijn ervaring en kwaliteiten bovendien inzetten om ARC op termijn weer terug te brengen in de hoofdklasse."

Ook ARC is blij met de komst van Evers. "Wij zijn gecharmeerd van Mark zijn aanvallende visie op voetbal. En wij vinden het belangrijk dat met zijn komst er ook een attractieve en herkenbare speelstijl wordt ingevoerd", aldus Ronald Kleijn, bestuurslid Technische Zaken.