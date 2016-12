Gamer kan hart ophalen in Alphense e-sports arena

De Game Arena moet een plek worden waar competities en toernooien plaatsvinden van verschillende games. Teams en spelers zullen het tegen elkaar opnemen op een podium, het publiek kan de actie volgen via verschillende schermen en het live verslag van commentatoren. "Daarnaast wordt er een kleine televisiestudio gemaakt waar online programma's worden gemaakt om de wedstrijden heen. Je kan het vergelijken met Voetbal International, met leuke gasten en toffe interviews", aldus initiatiefnemer Thomas Runhart.

Behalve het aanschouwen van andere spelers, kunnen bezoekers zich in de Game Arena ook zelf uitleven op de pc's en consoles. "Niets leukers dan met een groepje vrienden voor het stappen nog even drankje doen en een potje Mario Kart te spelen", vindt Runhart.

Subsidie

Wethouder Gerard van As is blij met de komst van de Game Arena. "E-sports zijn een ongekend succes", vindt Van As. "Het is best bijzonder dat we in Alphen aan den Rijn zo'n arena krijgen." Runhart voegt daar aan toe: "Dit zal hopelijk veel toeschouwers uit Alphen, de randstad en ver daarbuiten trekken."

Het initiatief krijgt van de gemeente een startsubsidie van 100.000 euro. Dat bedrag komt uit een fonds voor stimulering van de Alphense economie.

Gamen naar een hoger niveau

De Game Arena moet straks een podium bieden voor talentvolle spelers. "We hopen met dit project professioneel gamen in Nederland naar een hoger niveau te tillen, zodat sommige er zelfs een carrière van kunnen maken. In het buitenland zie je al dat deze 'e-sports atleten' echte sterren zijn. We hebben zelfs al Nederlanders aan de wereldtop die miljoenen verdienen, maar toch is er in Nederland nog geen podium voor deze spelers. Dit willen we met de Game Arena bieden", vertelt Runhart.

Fireside Gatherings organiseerde eerder dit jaar het Europees kwalificatietoernooi Heartstone voor het WK in theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Honderdduizenden mensen keken als toeschouwer naar het toernooi vanaf hun computerscherm. Het evenement werd ook fysiek bezocht door toeschouwers uit binnen en buitenland.

Centraal gelegen locatie

Wat de locatie wordt van de Game Arena is nog niet bekend. Er wordt onderhandeld maar Runhart hoopt op een centraal gelegen locatie, bijvoorbeeld bij het station of in het Alphense centrum. "We willen echt een leuke en sociale plek te creeëren die voor iedereen toegankelijk is. Dit zal er ook voor zorgen dat jongeren eindelijk eens een reden hebben om van die zolderkamer af te komen."

Voor de toekomst heeft Runhart genoeg plannen. "We zouden graag samenwerken met Alphense scholen, zodat jongeren een stageplek kunnen krijgen in de Game Arena. Verder kunnen mensen ook zelf toernooien organiseren en hopen we meer werkgelegenheid binnen de gamesector te creeëren. Er zijn zoveel opties mogelijk en er komen elke dag nieuwe leuke ideeën binnen!"