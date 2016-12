Alphen ervaart tot nu toe weinig vuurwerkoverlast

In de afgelopen vijf dagen zijn zeventien meldingen binnen gekomen, verdeeld over de gemeente. Drie meldingen hebben betrekking tot het Alphense centrum, drie meldingen zijn gedaan over overlast in de omgeving van de Eikenlaan, één melding in de Ridderbuurt en één melding kwam uit de wijk Zegersloot. Verder kwamen er vier meldingen uit Boskoop, twee uit Koudekerk en drie uit Hazerswoude Rijndijk.

De site, die is opgezet door dertig lokale fracties van GroenLinks, staat voor het vijfde jaar online. Doel van het meldpunt is aantonen in welke wijken de overlast groot is. Het meldpunt is tot 3 januari geopend.