Tweede verdachte opgepakt voor brand Saffierstraat

In de nacht van zondag 18 december ontstond een brand op de tiende etage van een woning in een flat aan de Saffierstraat. De politie hield die nacht al de 33-jarige bewoner aan en onderzoekt nu zijn rol.

In het onderzoek werd duidelijk dat ten tijde van de brand een vriend van de bewoner in de woning aanwezig was. De politie onderzoekt ook wat zijn betrokkenheid is bij de brand. De bewoner is woensdag 21 december voorgeleid bij de rechter-commissaris die de in bewaringstelling voor veertien dagen heeft bevolen.

Door de grote rookontwikkeling werden bewoners van de negende, tiende en elfde etage geëvacueerd, terwijl de brandweer de brand bluste. De aangehouden bewoner van de flat moest naar het ziekenhuis in verband met lichte brandwonden en ademhalingsmoeilijkheden.