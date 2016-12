Van Velzen opent expositie Van Caesar tot Constantinopel

De expositie is in het Romeinse Badhuis en zijn opgebouwd rond zes eeuwen Romeinse kleding in het Romeinse keizerrijk. De geëxposeerde stukken zijn daar allemaal in een tijdeigen omgeving geplaatst. De oudste stukken komen uit de tijd van Julius Caesar vlak voor het begin van onze jaartelling.

Te zien zijn soldatentenues en toga's. De meest recente kleding is uit de zesde eeuw. Het gaat daarbij om de ceremoniële kleding van het Byzantijnse keizerspaar Justinianus en Theodora. Deze replica's zijn gemaakt naar een mozaïek uit Ravenna.

De meeste kleding heeft raakvlakken met de activiteiten van Museumpark Archeon. Zo is bijvoorbeeld een collectie gladiatorenkleding te zien en is er veel aandacht voor de soldaten die in de legioenen dienden. Ook is de burgerkleding van de werkende vrouw gezet naast de dure outfits van rijke dames.

Passende omgeving

Alle kleding is in een passende omgeving te zien. Zo zijn Justinianus en Theodora in een christelijke kerk geplaatst, maar staan de soldaten tussen hun wapentuig.

De expositie is samengesteld door Ratna Drost, Joerie van Sister en door Tino Lammers en Yvonne Lammers-Keijsers van Bureau Echo.