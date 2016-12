Scala College zamelt geld in voor het goede doel

Met resultaat, want vrijdagmiddag stond de teller op €11.654,31 voor Spieren voor Spieren en €15.693,89 voor Kika.

Zo werd er de hele nacht gesport in de Limeshal en verzorgde Bezemer Fitness 's morgens om half zeven een massaal bezochte groepstraining. "We verwachten de 12.000 euro te halen. Leerlingen hebben zich echt geweldig ingezet. De kersttraditie op het Scala College om zich de twee laatste dagen in te zetten voor het goede doel wordt breed gedragen."

"Toen we een paar jaar geleden startten, was de opbrengt 2500 euro. Nu wordt er alleen al op onze NS locatie vijf keer zo veel opgehaald. Ook op de andere twee locaties is de opbrengst hoger dan voorgaande jaren. Wij zijn daar trots op", aldus teamleiders Pascal Bloemheuvel en Raymond Pet die beiden deel uit maakten van het organisatiecomité.

Wethouder Michel du Chatinier gaf donderdag het startschot voor de Kika Spinmarathon op de Scala locatie Diamantstraat. Bovendien nam hij plaats op het zadel om zijn steentje aan het uiteindelijke succes bij te dragen. Gekleed in een heuse wielrenoutfit maakte de wethouder indruk door krachtig en soepel de pedalen in het rond te draaien.