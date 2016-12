ABC-licentie verleend aan de Alphense zwembaden

Volgens deze methode worden de zwemlessen in circa 80 procent van de Nederlandse zwembaden gegeven. "Het mooie is dat je als ouder altijd weet dat je kind in elk zwembad met een ABC-licentie op dezelfde manier les krijgt", zegt directeur Remco Pielstroom. "Om de licentie te krijgen, zijn we beoordeeld door NPZ.NRZ."

Tot en met 2015 werd in beide Alphense zwembaden lesgegeven volgens een andere diplomalijn. Pielstroom wilde met De Thermen 2 direct al aansluiten op 'de rest van Nederland'.

Inmiddels is de ABC-lesmethode in het afgelopen jaar helemaal doorgevoerd in zwembad De Hoorn. "De ABC-lesmethode is een beproefd systeem waar controleerbare eisen aan verbonden zijn. Dan weet je zeker dat er kwaliteit geleverd wordt!"