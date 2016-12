'Veel ontwikkelingen geweest aan Lage Zijde'

Wethouder Gerard van As is blij met de ontwikkelingen. "Er wordt voortvarend gewerkt rondom de Kromme Aar en het Thorbeckeplein. De komende periode zetten we de puntjes op de i en ik verwacht dat we in maart gezamenlijk de afronding van de eerste fase van de inrichting van de openbare ruimte rondom de Kromme Aar en Aarkade kunnen vieren", aldus projectwethouder Stadshart Lage Zijde Gerard van As.

De komende periode

Vanaf de tweede week van januari wordt er gewerkt aan de reconstructie van een deel van de Van Mandersloostraat. Vanaf de ingang naar de Aarhof, ongeveer halverwege tot aan de brug naar de Hooftstraat zal de bestrating vernieuwd worden.

Hierbij wordt de straat vlak gemaakt en zullen er opstapjes en hellinkjes komen bij de winkels op de hoek met de Aarkade. Ook start dan de inrichting van de openbare ruimte rondom het Nutsgebouw en aansluitend wordt ook de kant aan het nieuwe Thorbeckegebouw ingericht. De werkzaamheden zijn naar verwachting in eind februari afgerond.

Halverweg februari zal ook de Aarkade opnieuw worden ingericht. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van de lijngoot, het plaatsen van verlichting en een nieuwe bestrating. De planning is dat de werkzaamheden eind maart klaar zijn.