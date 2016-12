Van Velzen onthult plattegronden in Park Zegersloot

Na zandwinning in de jaren '60 ontstond de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Rondom het meer is een recreatiegebied ontstaan. De afgelopen jaren wordt er hard gewerkt door diverse partijen om Park Zegersloot, zoals het recreatiegebied heet, nog aantrekkelijker te maken.

Het plaatsen van de plattegronden is één van de intiatieven. Behalve de plattegronden worden ook enkele hekwerken geplaatst, zodat het voor bezoekers duidelijk is dat zij het park betreden. Dit initiatief van de Vereniging Vrienden Park Zegersloot (VVPZ) is samen met de gemeente uitgewerkt.

Wethouder Kees van Velzen is blij met dit initiatief. "Het park krijgt met meubilair en bruggen in dezelfde stijl de allure van een mooi stadspark met een uniforme uitstraling naar buiten. Je weet zo dat je Park Zegersloot betreedt."