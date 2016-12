Geslaagde open dag voor Alphenaren in Archeon

Naast de gebruikelijke activiteiten als schminken, boogschieten en fibula's maken, had Archeon ook gezorgd voor een roofvogelshow in de Romeinse arena en voor een optreden van Dave uit Ciske de Rat op de ijsbaan. Deze ijsbaan was ook de hele dag gratis toegankelijk.

Ook was er 'straatvermaak' in het hele park. Johannes de Nar maakte de bezoekers met twee pollepels aan het lachen. Jannes de Goochelaar liet hen versteld staan met zijn kunsten. De vrolijke bellenblazers zorgden voor veel vermaak bij de kleintjes en niet minder bij hun ouders.

Archeon is de hele kerstvakantie open. Hetzelfde geldt voor de ijsbaan. Tijdens de kerstdagen is er een geweldige brunch in de Romeinse Herberg, waarna de bezoekers mogen 'uitbuiken' in het park, wel reserveren!