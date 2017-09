Dit wordt het nieuws: Nasleep Irma in Florida, Voedsel naar Sint Maarten

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voedsel en water naar Sint Maarten

De Koninklijke Marine start maandag met de grootschalige distributie van water en voedsel op Sint Maarten naar aanleiding van orkaan Irma. Zodra het vliegverkeer hervat wordt kunnen meer hulpgoederen worden aangeleverd en kan ook gestart worden met evacuatievluchten. "Na patiënten en zwaar getroffen familieleden van ingezette militairen, agenten en hulpverleners, ligt de prioriteit bij toeristen", aldus de marine op Facebook.

Proces kasteelmoord hervat

Het proces over de zogenoemde kasteelmoord wordt hervat. André G. (66), Pierre S. (67), Evert de C. (53) en Franciscus L. (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. Op de laatste zitting voor de zomer werd het dossier voor een nieuwe controle op de bijzondere opsporingsmethoden naar de KI in Gent gestuurd. De pleidooien starten in principe op 16 oktober en zullen twee weken in beslag nemen

Gevolgen Irma op Florida

Orkaan Irma hield zondag huis in Florida. Met name de westkust werd zwaar getroffen. Er vielen zeker drie doden en meer dan twee miljoen mensen zaten zonder stroom. Vandaag zal duidelijk worden hoe groot de schade is en hoe Irma zich verder zal ontwikkelen. De storm zwakte zondag af van categorie vier (van de vijf) naar categorie twee. Voordat Irma in Florida aan land kwam waren ongeveer 6,5 miljoen mensen opgeroepen om een veiligere plek te vinden.

En verder:

- Koningin Maxima is als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering aanwezig bij de uitreiking van de 8e LOEY Awards; de prijzen voor de beste online ondernemer van het jaar.

TV-Tip: The Verdict

21.00-22.30 uur - National Geographic Channel: Mag een gekaapt passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten worden om daarmee te voorkomen dat het zich in een volgepakt voetbalstadion boort? Tegen de orders van zijn bevelhebber in besloot de fictieve majoor Lars Koch om het vliegtuig neer te halen. In de rechtbank mogen wij nu beslissen over het lot van deze eigenwijze knaap.

TV-Tip: The Verdict

Weer:

Het weer is maandag minder fraai dan zondag. Er trekken buien over het land, waarbij vooral de kustprovincies het zwaar te verduren krijgen. Af en toe schijnt de zon tussen de buien door. De middagtemperatuur komt vermoedelijk niet boven de 17 graden uit. De wind kan stevig aantrekken tot hard op het IJsselmeer en aan de kust. Meer landinwaarts blijft de zuidwestelijke wind matig/vrij krachtig.

