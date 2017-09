Dit wordt het nieuws: Irma bereikt de VS, wedstrijden Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Orkaan Irma komt aan land in Florida

Orkaan Irma, die in de afgelopen dagen een grote ravage veroorzaakte op de Bovenwindse eilanden, komt zondag naar verwachting aan land in de Amerikaanse staat Florida. Irma geldt als een van de zwaarste stormen die deze eeuw boven de Atlantische Oceaan ontstond en heeft weinig aan kracht ingeboet op haar reis door het Caribisch gebied. Autoriteiten hebben 5,6 miljoen inwoners van Florida opgeroepen hun huis te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken voor de komst van Irma.

Koning Willem-Alexander en minister Plasterk gaan naar Curaçao

Koning Willem-Alexander vertrekt zondag naar Curaçao, vergezeld van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. De twee worden daar geïnformeerd over de hulpverlening in het door orkaan Irma geteisterde Sint Maarten. Daar wordt ook bekeken of en wanneer een bezoek mogelijk is aan Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. De noodhulp in de getroffen gebieden is de afgelopen dagen op gang gekomen, maar nog altijd zijn veel mensen verstoken van hulp.

Mannenfinale op US Open

De 31-jarige Spanjaard en de nummer 1 van de wereld Rafael Nadal speelt de finale van de US Open tegen de eveneens 31-jarige Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het is voor Anderson de eerste keer dat hij de finale van een Grand Slam-toernooi staat. Nadal is op zijn beurt nog maar een stap verwijderd van zijn zestiende Grand Slam-titel. De finale begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Vijf wedstrijden in Eredivisie

SC Heerenveen en PSV zijn de twee nog ongeslagen teams uit de Eredivisie die tegenover elkaar staan in Friesland. FC Twente en Roda JC hopen op de eerste punt(en) van het seizoen, respectievelijk in wedstrijden tegen Sparta en FC Utrecht. Verder speelt FC Groningen tegen VVV Venlo en treft AZ NAC Breda.

En verder:

- Worden er in Rusland lokale verkiezingen gehouden.

- En is het de dag waarop stilgestaan wordt bij het voorkomen van zelfmoord.

TV-Tip: Meisje van Plezier

21.30-22.30 uur - RTL 4: Deze nieuwe dramaserie draait om Nadine, een op het eerste oog wat mutsige huismoeder. Ze krijgt de schrik van haar leven als blijkt dat haar echtgenoot er vandoor gaat met haar halfzus. Een ontmoeting met haar jeugdvriendin Meryem, die al jaren actief is in het escortcircuit, wakkert vervolgens ook haar nieuwsgierigheid aan om 'een uitstapje te maken'.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

De opklaringen van zaterdagavond zetten zondag verder door. Er is op veel plaatsen ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag is er weer meer kans op neerslag, vooral in het westen. Later op de avond neem de kans op buien ook weer toe in de rest van het land. Het wordt 17 tot 19 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg