Nederlander Rojer verrast met dubbeltitel op US Open

De 36-jarige Rojer en Tecau rekenden in één uur en 27 minuten af met hun opponenten: 6-4 en 6-3.

De geboren Antilliaan treedt in de voetsporen van Jacco Eltingh en Paul Haarhuis, die in 1994 de dubbeltitel pakten op de US Open.

Voor Rojer en Tecau betekent het hun tweede Grand Slam-titel in hun carrière. Twee jaar geleden schreven zij Wimbledon op hun naam.

De dubbelspecialist van het Nederlands Davis Cup-team pakte in 2014 aan de zijde van de Duitse Anna-Lena Grönefeld ook de titel in het gemengd dubbelspel op Roland Garros.

Tecau

Rojer vormt sinds 2014 een koppel in het dubbelspel met de 32-jarige Tecau. Eerder dit jaar wonnen ze de ATP-toernooien in Dubai, Genève en het Amerikaanse Winston-Salem.

Rojer en Tecau verrasten in de halve eindstrijd de Fin Henri Kontinen en de Australiër John Peers, de nummers één van de plaatsingslijst. Het als twaalfde geplaatste koppel klopte bij de laatste acht titelverdedigers Jamie Murray en Bruno Soares.

Lopez en Lopez, de nummers elf van de plaatsingslijst, waren bij de laatste vier te sterk voor de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan. In de kwartfinales schakelden ze Robin Haase en Matwé Middelkoop uit.

In de finale kwamen de Nederlander en de Roemeen in de zevende game een break achter. Ze herstelden zich direct en pakten de eerste set door de volgende drie games naar zich toe te trekken.

In het tweede bedrijf namen Rojer en Tecau in de vierde game een break voorsprong en zij gaven die in het vervolg van de partij niet meer uit handen. Op hun derde matchpoint maakten ze het karwei af.